Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim iki oyuncuya kulübeyi gösterdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından oyuncularını sert sözlerle eleştirmişti. Galatasaray'ın maç kaybedecekse savaşarak kaybedeceğini belirten Terim, "Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder." demişti. Deneyimli teknik direktör bu doğrultuda 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u konuk edecekleri maç öncesi iki oyuncuya ilk 11'de görev vermeme kararı aldı.