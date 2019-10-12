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'da flaş gelişme! Fatih Terim iki oyuncuya kulübeyi gösterdi

Süper Lg'de oynadığı futbolla beklentileri karşılayamayan 'da, 7. haftada Gençlerbirliği deplasmanında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından oyuncularını sert sözlerle eleştiren teknik direktör Fatih Terim, 8. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi deneyimli çalıştırıcı iki oyuncuya kulübeyi gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 19:22
Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim iki oyuncuya kulübeyi gösterdi

teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından oyuncularını sert sözlerle eleştirmişti. Galatasaray'ın maç kaybedecekse savaşarak kaybedeceğini belirten Terim, "Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder." demişti. Deneyimli teknik direktör bu doğrultuda 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u konuk edecekleri maç öncesi iki oyuncuya ilk 11'de görev vermeme kararı aldı.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim iki oyuncuya kulübeyi gösterdi
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