Terör sevici St.Pauli!

Almanya 2. Ligi ekibi St. Pauli, skandal bir karara imza atıp teröre desteğini sürdürdü. Alman ekibinin formasını giyen Türk oyuncu Cenk Şahin, geçtiğimiz gün resmi Instagram hesabından Türk bayrağını paylaşıp "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" mesajını paylaştı. Bu mesaj sonrasında yaşananlar ise tam anlamıyla St. Pauli adına akıl tutulması!

St. Pauli kulübü resmi sitesinden açıklama yapıp, "Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır" ifadeleri kullanıldı. Bu yanlı açıklama sonrası Cenk, Türkiye'ye döndü.

YİNE ŞAŞIRTMADILAR!

Hamburg kentinin takımı olan St. Pauli, daha önce de terör propogandası yapan Deniz Naki'ye destek vermiş ve sahaya Deniz Naki yazan tişörtlerle çıkmıştı.

Başakşehir altyapısından yetişen Cenk, 2017-18 sezonunda 1.3 milyon Euro'ya St. Pauli'ye transfer olmuştu