Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı kimdir? Serdar Adalı nereli?

Beşiktaş'ta başkanlık konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fikret Orman'ın istifa kararından sonra Serdar Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Serdar Adalı aynı zamanda Fikret Orman yönetiminde de yönetici olarak görev yapıyordu. Adana doğumlu olan Serdar Adalı kimdir?

SERDAR ADALI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı, 1964 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adalı aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, 1984 yılında iş hayatına atılarak ailesinin desteğiyle İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda hizmet veren Serka İnşaat'ı da bünyesinde bulunduran Adalı Holding'i kurdu. Holding'in cirosu 200 milyon dolar.