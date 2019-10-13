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Son dakika: 'dan "asker selamı" açıklaması

, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı. UEFA'dan yapılan açıklamada "Gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddiaları asılsızdır" denildi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:48
Son dakika: UEFA'dan asker selamı açıklaması

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı "Türkiye'nin asker selamlı sevincini görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." açıklamasının ardından UEFA'dan yeni bir açıklama geldi.

UEFA'dan yapılan yeni açıklamada böyle bir soruşturmanın olmayacağı duyuruldu. Açıklamada "Gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddiaları asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: UEFA'dan "asker selamı" açıklaması
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