Son dakika: UEFA'dan "asker selamı" açıklaması

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı "Türkiye'nin asker selamlı sevincini görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." açıklamasının ardından UEFA'dan yeni bir açıklama geldi.

UEFA'dan yapılan yeni açıklamada böyle bir soruşturmanın olmayacağı duyuruldu. Açıklamada "Gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddiaları asılsızdır" ifadelerine yer verildi.