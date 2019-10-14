Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta? Son dakika gelişmesi!

maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta? Son dakika gelişmesi!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki en zorlu maçına çıkacak. Ay yıldızlılar bu önemli mücadeleden de puan ya da puanlar ile ayrılar tur için büyük avantaj elde etmek istiyor. İki takımda da önemli isimlerin sakat olması dikkat çekerken, Teknik Direktör Şenol Güneş, 21.45’te başlayacak mücadele öncesi ilk 11’ini belirledi. Öte yandan maçı canlı izlemek ‘’ maçı hangi kanalda’’ sorusuna cevap aramaya başladı. Milli maç ile ilgili son dakika gelişmelerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:08
Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta? Son dakika gelişmesi!

A Milli Futbol Takımımız H grubundaki 8. maçında zorlu deplasmana konuk oluyor. Ay yıldızlılar bu maçtan da puan ya da puanlar ile dönerek başarılı gidişatını sürdürmenin peşinde. Stade de France'de oynanacak ve Felix Brych'ın yöneteceği dev maç öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı vereceği kişiyi de belirledi. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler ' maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda? İşte maç öncesi son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler…

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H grubunda mücadele eden ay yıldızlılar zorlu bir deplasmana konuk oluyor. Fransa karşısında mutlak puan hedefinde olan A Milli Futbol Takımımız maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı. 21:45'te başlayacak olan dev mücadele öncesi yayın kanalı bilgileri de merak konusu oldu.

İşte Milli maçın yayınlanacağı kanal;

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta? Son dakika gelişmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN