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'yi 'nın 3 devi izledi

formasıyla Karadağ karşısında harika bir performans sergileyip bir de gol atan 'yi; , Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Vedat Muriqi'yi Avrupa'nın 3 devi izledi

F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, bir milli araya daha damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu, Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Takımının 2. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden biriydi. Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Vedat, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.

Kaleye gönderdiği 8 şutun 4'ü isabetli olan Vedat bir de gol kaydetti. Yıldız oyuncunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Priştine'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi. Vedat'ın performansı geçer not aldı.

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Vedat Muriqi'yi Avrupa'nın 3 devi izledi
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