“Griezmann yapınca bir şey yok!”

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen Fransız mevkidaşına tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar. UEFA'yı adil ve basiretli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

HADDİNİ AŞTI- Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu Twitter hesabından 'Asker selamının' sporun ruhuna aykırı olduğunu öne sürerek, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" dedi ama Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seremonisinde ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kabulünde verilen asker selamını unuttu!