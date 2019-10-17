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'ye 'den sonra bir Kosovalı daha:

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçı izleyen teknik heyeti, Ligi ekiplerinden 'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek 'ı takibe aldı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarılacivertli teknik heyet Kosova'nın kendi sahasında Karadağ ile oynadığı mücadeleyi takip ederken, Huddersfield forması giyen Kosovalı Florent Hadergjonaj'ı takip ettiği öğrenildi. Sağ açıkta oynayan ve Vedat Muriqi'in attığı golde ortayı yapan 25 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Asıl bölgesi sağ bek olan futbolcunun orta alanda da görev alabildiği belirtildi.

DİRAR VE ISLA'NIN SON SENESİ

İngiltere Championship'te Huddersfield ile 8 maça 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübede oturdu. Teknik heyetin sezon sonunda hem Isla hem de Dirar'ın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle bu oyuncuyu takip ettirdiği, sağ bek bölgesi için yurt içinden de takip edilen bazı isimlerin olduğu bildirildi. Fenerbahçe teknik heyetinin sol bek ve kanat hücumcusu arayışında da olduğu, milli arada bu bölgeler için de isimlerin izlendiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj
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