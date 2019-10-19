Akhisarspor zirveyi bırakmıyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında Akhisarspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 32. dakikasında Erhan Çelenk, yeşil-siyahlıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Konuk ekip, 54. dakikada Sekidika'nın golüyle umutlansa da 59'da son sözü Aykut Çeviker söyledi ve Akigolar karşılaşmayı 2-1 kazandı. Milli aradan önce Giresunspor'a kaybederek liderlik koltuğundan inen Akhisarspor, bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla zirveye yükseldi. Borçları nedeniyle 9 puanı silinen Eskişehir ise -5 puanla son sırada bulunuyor.