Avrupa’daki Türk sporculara devlet kalkanı

Turkuvaz Medya Grubu Ankara Temsilciliği'ne konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekâtı sırasında başta futbolcularımız olmak üzere yurt dışındaki sporcularımıza yönelik ırkçı saldırılar ve bundan sonrası için gerekli önlemleri alacaklarını açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Ataşelikleri" projesini de anlattı. UEFA'nın başlattığı "asker selamı" soruşturması için "UEFA'ya, 50 örnekli hazırlık içindeyiz. Sahada kaybettiklerini algı ile kazanmaya çalışanlar var" diyen Kasapoğlu, konuşmasında şu mesajları verdi:



SELAMIMIZA MANİ OLAMAZLAR

"Sporcularımız, şanlı mücadelenin kahramanları, Mehmetçiğimize selam verdiler. Onlar da o selamı Fransa'da aldı ama sonrasında bu selam başka yönlere çekilmeye çalışıldı. Başarıları gölgelenmek istendi. Fransız televizyonları millilerimizin selamını yayınlamadı. Sahadaki başarıyı gölgelemeye yönelik bu operasyon dünya spor camiasında tutmadı. Millilerimizin başarısına, sporcularımızın da askerimize olan sevgi ve selamına hiçbir güç mani olamaz."

'Asker Selamı'na çifte standart!

50 ÖRNEK VERECEĞİZ

"UEFA'nın, Fransa maçı sonrası başlattığı soruşturmaya karşı, dünyadaki 50 benzer örnek üzerinden hazırlık yapıyoruz. UEFA'nın bir yaptırım veya ceza noktasında adım atacağını düşünmüyorum. Bu ne hukuka ne de vicdana sığar. Fransa Milli Takımı'nın da Cumhurbaşkanları Macron'a asker selamı veren pozları var. Bu konuda adım atmayanların millilerimizin başarısı gündeme geldiğinde olayı başka yerlere çekmeleri manidar."



İŞİN ÖZÜNE İNMİYORLAR

Kasapoğlu, bölücü terör örgütüne Avrupa'da hoşgörü ile bakıldığını vurgulayarak, "Batıda işin özüne inilmiyor, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediliyor. Türk gençleri ve sporcuların linç edilmeye çalışılması biraz da bu sebepten. En son örneklerden biri Enver Cenk Şahin. Almanya 2. Ligi takımlarından St. Pauli'de oynuyordu. Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı. Sonra olayın detayında o bölgede çok sayıda terör örgütü PKK sempatizanı taraftar olduğunu ve bu karara etki ettiklerini tespit ettik" ifadelerini kullandı.







SPOR ATAŞELİKLERİ KURULACAK

Avrupa'daki Türk gençleri ve sporcularla etkili diyalog başlattık. İlk etapta Almanya'da olmak üzere Avrupa'da Gençlik ve Spor Ataşelikleri açacağız. Bununla, baskı veya tehdit gören yetenekli Türk gençlerini, sporcularını takip edeceğiz. Yeni kuşak ile bu sayede daha iyi temas kurulacak. Onları ülkemizde eğitim programları ve kamplara da alacağız. Avrupa'daki gençlerimizi ülkemize kazandırmaya çalışacağız.



BAŞARILI SPORCUYA BURS VERİLECEK

"SPOR BURSU" çalışmamız var. Başarılı sporculara hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde kontenjan tanıyacağız. Eğitim ve spor ikileminin önüne geçeceğiz. Ek puan, başarılı sporculara burs ve kontenjan gibi düşüncelerimiz var. Önümüzdeki eğitim döneminde uygulamanın başlamasını hedefliyoruz. Böylece yetenekli gençlerimiz spora kazandırılacak, başarılarımız daha da artacak.



ALTYAPI İÇİN MODEL OLUŞTURUYORUZ

Sistem bu şekilde gitmiyor. Kulüplerin ciddi sıkıntıları, yapısal anlamda eksiklikleri var. Daha sorumlu bir mali ve profesyonel yönetim anlayışı ile altyapıya önem veren model oluşturuyoruz. Futbolcu ihracatında son yıllarda önemli bir sıçrama yaşıyoruz. Bu değişimler yetenekleri keşfedip, ülkemize ve spor dünyasına kazandırmada çok etkili olacaktır.



İLK KEZ BU AŞAMADA DURUM NETLEŞTİ

Milli Takımımızı EURO 2020'de görüyoruz. İlk kez Türkiye elemelerin bu aşamasında durumunu netleştirmiş duruyor. Bu, genç sporcularımızla birlikte hocalarımızın, federasyonumuzun başarısı. Başarılarıyla gurur duyacağız. İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 2020 Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıklarımız sürüyor. Gerçekten çok mükemmel bir organizasyon olacak.



TURKUVAZ MEDYA'DA SPOR BULUŞMASI

Kasapoğlu, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Takvim Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Daily SABAH Ankara Temsilcisi Nur Erbay, A Haber Koordinatörü Fatih Atik, SABAH Ankara İstihbarat Şefi Tarık Işık ve SABAH muhabiri Tülay Canbolat'a önemli açıklamalarda bulundu.