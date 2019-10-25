Süper Lig'de beklenen an geldi! Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşmak için yeşil sahada buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon iyi performans sergileyerek şampiyonluğa adını yazdıran Galatasaray ile Beşiktaş kıran kırana geçecek bir karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Diğer yandan bu zorlu ve bir o kadar da heyecanlı olacak maçı takip etmek ve bu keyfe ortak olmak isteyen sporseverler Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev BJK GS derbisine ilişkin bilgiler…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun tüm yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

Süper Lig 9. Haftada Beşiktaş Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.