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’den Balkan açılımı

ve 'in başarısı örnek oldu. Genç yetenek arayan sarı-lacivertliler, U21 Takımı'nda oynayan ön libero ile geçici sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu, 2 aylık deneme süreci geçirecek

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Fenerbahçe’den Balkan açılımı
Fenerbahçe, Eljif Elmas ile Vedat Muriqi'ten alınan verim ve sağlanan mali gelir sonrasında Balkanlar'a ağırlık verme kararı aldı. Teknik heyet, Kosova ve Makedonya alt yaş milli takımlarını yakından takip ediyor. Bu isimlerden biri de Kosova U21 takımında forma giyen Fatlind Azizi... Bursaspor U19 takımında forma giyen Kosovalı genç yetenek ile geçici sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, oyuncuyu iki aylığına denemeye tabi tutacak. Fatlind Azizi ön libero oynuyor.

ELJİF KASAYI DOLDURMUŞTU
Fenerbahçe, Temmuz 2017'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yoğun uğraşlar sonucunda Eljif Elmas'ı 240 bin Euro yetiştirme bedeliyle kadrosuna katmış, Makedon oyuncunun satışından da tam 16 milyon Euro gelir elde etmişti. Transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınan Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro ödenirken, golcü oyuncunun ismi çok önemli takımlarla anılır hale geldi.
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Fenerbahçe’den Balkan açılımı
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