Fenerbahçe’den Balkan açılımı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe,ile'ten alınanve sağlanan mali gelir sonrasında Balkanlar'a ağırlık verme kararı aldı. Teknik heyet, Kosova ve Makedonya alt yaş milli takımlarını yakından takip ediyor.Bursaspor U19 takımında forma giyen Kosovalı genç yetenek ile geçici sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, oyuncuyu iki aylığına denemeye tabi tutacak. Fatlind Azizi ön libero oynuyor.Fenerbahçe, Temmuz 2017'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yoğun uğraşlar sonucundaTransfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınan Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro ödenirken, golcü oyuncunun ismi çok önemli takımlarla anılır hale geldi.