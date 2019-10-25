Trabzonspor kaza yaptı

STURRİDGE

MİKEL

BASEL

BUGÜN NELER OLDU

Maç öncesinde Sturridge ve Mikel'in sakatlıkları nedeniyle riske edilmemesi Trabzonspor için dezavantaj oldu. Kadro derinliği zaafı ortaya çıktı.İlk yarıda Trabzonspor'un bitiricilik noktasında yaşadığı sıkıntılar, kaçan sayısız gole sebebiyet verdi. Ve ikinci yarının hemen başında klasik tabirleoldu ve Rus ekibi golü buldu.Trabzonspor birçok maçta Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yokluğunu hissetti ama bu maç onların zirvesi oldu. Ceza sahasındabordo-mavililer Ekuban'ı çok aradı.Trabzonspor taraftarı da bir türlü maçın içerisine giremeyince, beklenen gol gelmedi. Ancak, sahadaki tüm oyunculara mücadelenin, ruhun ve hırsın yaşla ilgisi olmadığını gösterdi.Krasnodar'a 2-0 mağlup olsa da, Trabzonspor futboluyla bunu hak etmedi. Artık gruptaki iddiasını mucizelere bırakan Trabzonspor için lige daha sıkı şekilde sarılma zamanı da geldi.Trabzonspor dün gece rakibine şut, orta ve korner gibi kritik değerlerde üstünlük sağlamasına rağmen, rakip kaleciyi aşamayınca yenilmekten kurtulamadı.Trabzonspor'da Krasnodar maçı öncesi kasığında sertleşme olan Daniel Sturridge ve hafif sakatlığı olan Obi Mikel, ligdeki Medipol Başakşehir deplasmanı düşünülüp, riske edilmeyerek kadroya alınmadı. Ayrıca sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür de kadroda olmayan diğer isimlerdi.Trabzonspor'un toplam 7 golle en fazla gol atan oyuncusu olan Sörloth dün gece rakip kaleye çektiği 2 şutta da isabet kaydedemedi.C Grubu'ndaki diğer maçta Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenen Basel puanını 7'ye yükseltti ve liderliği de İspanyol ekibinden devraldı. Basel'de Bua 73'te ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.