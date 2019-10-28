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derbi maçından haberi: Derbi maçında kavga çıktı!

derbi maçından gelen bilgisi spor severleri ekrana kilitledi. Her maçta olduğu gibi bu derbi maçında da tansiyon oldukça yüksekti. Derbinin ilk yarısında bir pozisyonda ile Younes arasında çıkan tartışma olay oldu. Kafa kafaya gelen iki isim yürekleri ağza getirdi. Yaşanan son dakika gelişmesinde sonra ise kararını verdi. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 08:16
Beşiktaş Galatasaray derbi maçından son dakika haberi: Derbi maçında kavga çıktı!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçında yaşanan gelişmesi herkeste panik yarattı. Beşiktaş, Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup ederken karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına sonra ilginç bir olay meydana geldi. ile Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Younes arasında tartışma yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde kafa kafaya gelen iki isim korkuttu. ise olayın üstüne kararını verdi ve uyguladı.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Beşiktaş Galatasaray derbi maçından son dakika haberi: Derbi maçında kavga çıktı!
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