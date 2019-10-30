Şota'nın tahtına ortak: Alexander Sörloth

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexandar Sörloth performansıyla, Şota'yı yakaladı. Başakşehir maçında son dakikada beraberliği getiren golü atan Sörloth, ligde alınan süreler kıyaslandığında 6 gol ve 3 asistle skora en fazla katkı yapan isim olmayı da başardı. Sörloth'u 9 gol atan Cisse ve 8 gol-1 asistlik performansı ile Jahovic takip etti.

Norveçli golcü ayrıca ilk 9 haftalar baz alındığında Trabzonspor tarihindeki en iyi yabancı golcü performansını da tekrar etti. 1995-96 sezonunda ilk 9 haftada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Şota ile aynı rakama ulaşan Sörloth, gelecek hafta bir gol daha atması durumunda Şota'nın bu performansını da geçecek. Son 6 lig maçının tamamında en az bir gole katkı yapan başarılı forvet, bu sekansta takımına tam 6 puan kazandırdı.

Bonservisi de alınacak

İKİ yıllığına kiralanan Sörloth gelecek sezon da 25 maçta oynarsa Trabzonspor sözleşme gereği 6 milyon Euro'ya bonservisini alacak. Ancak bordo-mavililer, Sörloth'u daha uygun fiyata alabilmek için şimdiden harekete geçti

Sturridge ısınıyor!

DANIEL Sturridge, Trabzonspor'a ve Süper Lig'e ısınıyor... Çaykur Rizespor maçında Sörloth'a yaptığı asist ile kalitesini ortaya koyan golcü oyuncu, Gaziantep maçında ise 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Sturridge, son olarak Başakşehir maçında da kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

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Trabzonspor, Sörloth'un ligde gol attığı maçlarda hiç yenilmedi. 3 galibiyet 3 tane de beraberlik alırken, tam 12 puan topladı.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup yenileme, ikinci grup ise telafi çalışması gerçekleştirdi. İdman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.