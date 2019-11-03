Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı, Andre Gomes kabusu yaşadı! - Everton 1 - 1 Tottenham (MAÇ SONUCU)

Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı.

Premier Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı. Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Bu arada Tottenham'da Heung-min Son'un müdahalesi sonrası Andre Gomes'in ayağında kırık oluştu. Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Premier Lig 11. haftası önemli bir gelişmeye de sahne oldu. Bugün oynanan karşılaşmalarda ülkemizi Premier Lig'de temsil eden milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun gol atarak aynı gün içerisinde gol atan 2 Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Geçmişte (1 Aralık 2007) Tugay Kerimoğlu ile Tuncay Şanlı aynı başarıya imza atmıştı.