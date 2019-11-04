FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı!

19 Ocak'ta Cardiff City'den Nantes'a transfer olan ve imza işlemleri için Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisi arapsaçına döndü.

Galler ekibi, kaza öncesinde Fransız ekibinin transfer sözleşmesini Fransa Futbol Federasyonu'na kaydettirmemesini gerekçe göstererek uçuşun yasal olmadığını savunmuştu..

Bunun üzerine FIFA, verdiği kararla Premier Lig takımını, Sala'nın 15 milyon euro'luk bonservisinin ilk taksidi olan 6 milyon euro'yu ödemeye mahkum etmişti..

Ancak uçuşun yasal olmadığı konusunda ısrarcı bir tavır sergileyerek bu ödemeye karşı çıkan Cardiff City'e FIFA'dan bir şok geldi.

FIFA Oyuncu Statüsü Kurulu, iki kulüp arasında Sala'nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Eylül ayındaki kararında "Cardiff City'nin, 19 Şubat 2019'da yapılan transfer anlaşması gereği Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerekmektedir." ifadesini kullanan kurul, ödeme 45 gün içinde gerçekleşmezse Cardiff City'ye 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını belirtti.

Eğer Galler ekibi 6 milyon euro'luk ilk taksidiödemezse 3 dönem boyunca transfer yapamayacak.