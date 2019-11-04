Göztepe’de Palut dönemi! İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe takımında yeni gelişmeler yayşanıyor. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından yeni antrenör arayışında olan kulüp bugün yaptığı açıklamayla İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardında sporseverler arama motorlarında İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bilgiler...

İLHAN PALUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz hafta istifa eden Tamer Tuna'nın yerine teknik direktörlük görevine 3 yıllığına İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Hatayspor'da 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan, geçen sene aynı kulübü 1'nci Lig'de Play-Off finaline taşıyıp Süper Lig'i finalde penaltılarla kaçıran 42 yaşındaki Palut, bu sezon 6'ncı haftada takımdan ayrılmıştı. İlhan Palut ve ekibi sarı-kırmızılı kulüpte yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanla işbaşı yapacak.

Öte yandan Göztepe'yi Süper Lig'de deplasmanda 1-0 kazanılan son Trabzonspor maçına kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkarmıştı.

İLHAN PALUT KİMDİR?

12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı'da hayata gözlerini açtı. Spor kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başladı. Palut, 2004 yılı ara transfer döneminde Adana Demirspor'a geçti.

2006'da tekrar memleketine dönerek Hatayspor'a transfer oldu. İlhan Palut, 2007 yılında Çorumspor takımıyla anlaştı. Aktif futbol serüvenini 2009 yılında başladığı yerde Hatayspor'da noktaladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Kırıkhanspor'da antrenörlük yapmaya başlayan İlhan Palut, 2012 yılında Hatayspor alt yapı antrenörlüğüne geçiş yaptı.

Antrenörlük hayatının belli bir kısmını Ümraniyespor'da geçiren Palut, 2016 yılında Hatayspor'a sportif direktör oldu, bu görevin ardından 1 Şubat 2017'de teknik direktör görevine geldi.

Hatayspor'la olan sözleşmesini ise sezon başında sonlandırarak bugün itibariyle kariyerinde ilk kez bir süper lig takımını çalıştırmak üzere Göztepe kulübüyle 3 yılloık anlaşmaya vardı.