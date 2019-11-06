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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk 3 maçta yenilen , deplasmanda Portekiz'in takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren futbolcular N'koudou, Douglas ve Dorukhan Toköz maçta forma giyemeyecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:35
Braga - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Braga - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

N'KOUDOU, DOUGLAS VE DORUKHAN SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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Braga - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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