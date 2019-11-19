Loca krizinde kafalar konuştu

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun izinsiz loca kullanmasına dair iddialar hakkında dün sansasyonel bir gelişme yaşandı. Locanın sahibi olan iş adamı Atalay Demirbaş, locanın izinsiz kullanıldığına dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması için baskı yapan Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin video görüntüleri dün sosyal medyada büyük tepki topladı. Ataköy'deki bir restoranda gerçekleşen olay sırasında Mahmutyazıcıoğlu, Demirbaş'a kafayla saldırdı. Savcılığa teslim edilen görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, iş adamı Atalay Demirbaş'a kafa attığı, daha sonra restoran görevlileri gelince de tokat vurduğu görülüyor.





BEŞIKTAŞ KULÜBÜ'NE IHTARNAME GÖNDERILMIŞTI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Nisan 2019 günü Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçını 80 numaralı locada seyretmişti. Locanın sahibi Demand Gayrimenkul tarafından Beşiktaş Kulübü'ne bir ihtarname gönderilmiş, ihtarnamede locanın bilgileri dışında Ekrem İmamoğlu ve Özen Kuzu'ya tahsil edildiği anlatılmıştı. Ayrıca Atalay Demirbaş, "Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan toplam 10 milyon dolarlık çeki, Özen Kuzu adlı iş insanına verdi" demişti.