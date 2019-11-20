Galatasaray’a şok üstüne şok!

Galatasaray'da sakatlar kervanına Mario Lemina da eklendi. Yapılan açıklamada, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Gabonlu oyuncunun sağ diz iç yan bağında zorlanma olduğu belirtildi.
Ayrıca milli takımlarında sakatlanan Muslera'nın bel ağrısı, Babel'in de sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle tedavilerine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüpte kritik Başakşehir maçı öncesi Lemina'nın da eklenmesiyle sakat sayısı 9'a yükseldi.
İŞTE SAKATLAR
Radamel Falcao
Fernando Muslera
Ryan Babel
Younes Belhanda
Florin Andone
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Emre Akbaba
Mario Lemina