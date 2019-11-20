Yeni Fırtına yaklaşıyor!

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Altyapısından yetiştirdiği isimlerle 'Türk futbolunun fabrikası' yakıştırmasının hakkını veren Trabzonspor'da yeni bir yıldız adayı kendini göstermeye başladı.İdmanlardaki hırsıyla da alkış alan 19 yaşındaki futbolcu, sezon başı hazırlık kampında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarısı göstermişti.Kendisine Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem, onun gibiistediğini söyledi.