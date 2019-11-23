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skandalı

Diz çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edilen Kongolu oyuncu sezonu kapattı. Milli maçta sakatlanan için kulüp doktoru İnce, "Milli takımda oyuncunun durumunu anlamamaları büyük skandal" dedi. 25 yaşındaki stoperin aylık 100 bin Euro olan ödemelerini Kongo Federasyonu karşılayacak. Galatasaray’ın devre arasında Luyindama’yı satma planları da suya düştü

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Luyindama skandalı
Bu sezon Galatasaray'ın yaşadığı sakatlık sürecinin eşi benzeri yok… Falcao ile başlayan, Andone ile devam eden kâbus Luyindama'yı vurdu! Demokratik Kongo'nun, Gambia ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncunun sol diz çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki stoper sezonu kapatırken yakın zamanda da ameliyat olacak. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımda bu sakatlığının gözden kaçırılması büyük skandal" diyerek durumu özetledi. Cimbom'un, oyuncuyu devre arasında Premier Lig'e satma planlarını da suya düştü. Luyindama'nın aylık 100 bin Euro olan ödemelerini de Kongo Federasyonu'ndan tahsil edilecek. Sakatlığı nedeniyle milli takımdan erken dönen kaleci Muslera da dün sahaya çıkamadı.
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Luyindama skandalı
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