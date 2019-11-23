Luyindama skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon Galatasaray'ın yaşadığı sakatlık sürecinin eşi benzeri yok… Falcao ile başlayan, Andone ile devam eden kâbus Luyindama'yı vurdu! Demokratik Kongo'nun, Gambia ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncunun sol diz çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi.Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce,diyerek durumu özetledi. Cimbom'un, oyuncuyu devre arasında Premier Lig'e satma planlarını da suya düştü. Luyindama'nın aylık 100 bin Euro olan ödemelerini de Kongo Federasyonu'ndan tahsil edilecek.