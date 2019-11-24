14 milyon Euro'luk darbe

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FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray'ın Ocak ayında umudu Luyindama idi.İşte detaylar... İngiliz kulüplerinin sezon başından beri takip ettiği Kongolu stoper için Aston Villa somut adımı atmış veKongolu yıldızını satıp ara transfer bütçesini oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılar,Ancak Luyindama sezonu kapatınca Aston Villa teklifini geri çekti ve Galatasaray'ın ara transfer stratejisi tamamen değişti.Son eksiklerle birlikte sarıkırmızılılar, bu sene sakat futbolculardan kolaylıkla ilk 11 çıkarılabilir hale geldi. Fatih Terim'in ekibinde kaleci Muslera, sağ bek Şener, stoper Luyindama, sol bek Emre Taşdemir, sağ açıkBu listeye son eklenen ise Luyindama oldu...1 Ekım'den beri sahalardan uzak olan Falcao, Madrid'deki özel doktoruna tedavi oluyor. Salı günü İstanbul'a dönecek olan Falcao, Çarşamba günü Florya'da testten geçecek. Club Brugge ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracakSARI-KIRMIZILILARINBrescıa forması giyen. İtalyan oyuncunun geçtiğimiz gün idmandan kovulmasının ardından ayrılık çanlarının da çaldığı iddia edilirken teknik direktör Fabio Grosso ile anlaşamayan 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın teklifte bulunduğunun altı çizildi.