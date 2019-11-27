A Spor’dan kültepe çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın 4 bin yıl önce en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Kayseri'deki Kültepe Ören Yeri'ne, Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu.Erciyes Anadolu Holding'in ev sahipliğinde düzenlenen Kültepe Zirvesi'nde Turkuvaz Medya Grubu'nun kanalı A Spor'un sevilen yüzleri, tarihi ortamda canlı yayında bir araya geldi. Kültepe Zirvesi'ne Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor yönetimi ve oyuncuları ile A Spor'un sevilen ekran yüzleri de katıldı.