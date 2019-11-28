Usta&çırak rekor kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde dün Messi ve Erling Haaland, golleriyle tarihe geçti. Barcelona forması ile Dortmund ağlarını havalandıran Messi, bu turnuvada 34 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli böylece 33 farklı takıma gol kaydeden Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez'i geride bırakmış oldu. Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Haaland ise Genk'e attığı gol sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç üst üste gol atan en genç futbolcu oldu. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları: E Grubu: Genk- Salzburg: 1-4, Liverpool-Napoli: 1-1. F Grubu: Barcelona- Dortmund: 3-1, Slavia Pragİnter: 1-3. G Grubu: Zenit- Lyon: 2-0, Leipzig-Benfica: 2-2. H Grubu: Valencia-Chelsea: 2-2, Lille-Ajax: 0-2.