Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Usta&çırak rekor kırdı

Usta&çırak rekor kırdı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Usta&çırak rekor kırdı
Şampiyonlar Ligi'nde dün Messi ve Erling Haaland, golleriyle tarihe geçti. Barcelona forması ile Dortmund ağlarını havalandıran Messi, bu turnuvada 34 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli böylece 33 farklı takıma gol kaydeden Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez'i geride bırakmış oldu. Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Haaland ise Genk'e attığı gol sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç üst üste gol atan en genç futbolcu oldu. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları: E Grubu: Genk- Salzburg: 1-4, Liverpool-Napoli: 1-1. F Grubu: Barcelona- Dortmund: 3-1, Slavia Pragİnter: 1-3. G Grubu: Zenit- Lyon: 2-0, Leipzig-Benfica: 2-2. H Grubu: Valencia-Chelsea: 2-2, Lille-Ajax: 0-2.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Usta&çırak rekor kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN