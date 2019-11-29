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'da sıcak transfer gelişmesi! Orta sahaya İtalyan yıldız...

teknik direktörü Fatih Terim yaşanan sorunların çözümü olarak devamlı olarak kış transfer dönemini gösterirken sarı kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın gündeminde İtalyan devi 'ın deneyimli oyuncusu var.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 00:04
Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Orta sahaya İtalyan yıldız...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla 4. sırada bulunan ve yoluna Avrupa'da devam etme şansı hayli azalan , Süper Lig'de son maçında Başakşehir'e 1-0 yenildi. Sarı kırmızılı ekibin deneyimli teknik direktörü Fatih Terim yaşanan sorunların çözümü noktasında kış transfer dönemini işaret ederken eldeki oyuncu grubu ile gemiyi limana yanaştırmaları gerektiğini ifade etti. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde 'ın deneyimli oyuncusu var.

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Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Orta sahaya İtalyan yıldız...
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