Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Orta sahaya İtalyan yıldız...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla 4. sırada bulunan ve yoluna Avrupa'da devam etme şansı hayli azalan Galatasaray, Süper Lig'de son maçında Başakşehir'e 1-0 yenildi. Sarı kırmızılı ekibin deneyimli teknik direktörü Fatih Terim yaşanan sorunların çözümü noktasında kış transfer dönemini işaret ederken eldeki oyuncu grubu ile gemiyi limana yanaştırmaları gerektiğini ifade etti. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Milan'ın deneyimli oyuncusu var.