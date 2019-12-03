Fatih Doğan Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 13'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Atiba Hutchinson, 30'uncu dakikada Gökhan Gönül ile 41 ve 90'ıncı dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Bu galibiyetle puanını 24'e çıkartan siyah beyazlılar, 3'üncü sıraya yükseldi. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 86'ncı dakikada Adebayor'dan geldi. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş - Kayserispor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...