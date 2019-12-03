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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:54
Fatih Doğan Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 13'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında sahasında İstikbal Mobilya 'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Atiba Hutchinson, 30'uncu dakikada Gökhan Gönül ile 41 ve 90'ıncı dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Bu galibiyetle puanını 24'e çıkartan siyah beyazlılar, 3'üncü sıraya yükseldi. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 86'ncı dakikada Adebayor'dan geldi. SABAH Gazetesi Yazarı , Beşiktaş - Kayserispor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi
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