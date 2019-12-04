Balotelli çıkarması

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi. İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.



AYNI MASADA OTURAMAZSIN!

2019 Ballon d'Or ödülünü Messi alırken, adaylardan Virgil van Dijk'ın Ronaldo'ya yönelik sözleri geceye damga vurdu. Hollandalı, Portekizli yıldızın törene gelmemesiyle ilgili soruya "Aday mıydı ki?" yanıtını verirken karşı cepheden açıklama gecikmedi. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, "Belki gerçek başarılar kazandığın zaman Ronaldo ile aynı masada oturabilirsin" diyerek kardeşini savundu.



KARTAL POTADA 33 SAYI FARK YEDİ

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi JDA Dijon'a 33 sayı farkla 98-65 mağlup oldu. D Grubu 7. hafta mücadelesine 9-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. Daha sonra üstünlüğü rakibine veren Kartal, devreye 38-37 geride gitti. Üçüncü çeyreği de 65-52 yenik kapatan temsilcimiz, mücadeleyi 98-65 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 7. maçında 5. mağlubiyetini aldı.

BUGÜN NELER OLDU