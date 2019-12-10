Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 98 yıllık Cruzeiro küme düştü maç sonunda kıyamet koptu

98 yıllık küme düştü maç sonunda kıyamet koptu

Giriş Tarihi: 10.12.2019
98 yıllık Cruzeiro küme düştü maç sonunda kıyamet koptu
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, maddi sorunlar ve yolsuzlukların ardından küme düştü. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'in de takımı olan Cruzeiro geçen sezon ise eyalet şampiyonu olmuştu. Ancak Alex'in bir başka eski takımı olan Palmeiras karşısında Cruzeiro 2-0 geriye düşünce olaylar patladı. Cruzeiro taraftarları sahaya kırık koltuklar ve sis bombaları atarken, polisle de çatıştı. Maçın son dakikaları oynanmazken, hükmen yenilgi ile kulübün küme düşmesi kesinleşecek. Cruzeiro, en son 2013 ve 2014 olmak üzere Brezilya Seri A'yı 4 kez kazandı. Kulüp, 6 kez de Brezilya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
98 yıllık Cruzeiro küme düştü maç sonunda kıyamet koptu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN