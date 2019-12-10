98 yıllık Cruzeiro küme düştü maç sonunda kıyamet koptu

BUGÜN NELER OLDU

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, maddi sorunlar ve yolsuzlukların ardından küme düştü. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'in de takımı olan Cruzeiro geçen sezon ise eyalet şampiyonu olmuştu. Ancak Alex'in bir başka eski takımı olan Palmeiras karşısında Cruzeiro 2-0 geriye düşünce olaylar patladı. Cruzeiro taraftarları sahaya kırık koltuklar ve sis bombaları atarken, polisle de çatıştı. Maçın son dakikaları oynanmazken, hükmen yenilgi ile kulübün küme düşmesi kesinleşecek. Cruzeiro, en son 2013 ve 2014 olmak üzere Brezilya Seri A'yı 4 kez kazandı. Kulüp, 6 kez de Brezilya Kupası'nı müzesine götürmüştü.