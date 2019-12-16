Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

ne zaman, saat kaçta yapılacak? son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyon Ligi grup etabı geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Son 16 turu ile devam edecek heyecan öncesi gözler bugün yapılacak kura çekimine çevrildi. Avrupa’nın kulüp bazında en prestijli futbol organizasyonu olarak nitelendirilen UEFA Şampiyon Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek. Aynı grupta yer alan takımların birbirleriyle eşleşmesinin mümkün olmadığı kura çekimi sonrası çıkacak eşleşmeler merakla bekleniyor. Peki son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak, canlı olarak takip edilebilecek mi? İşte ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:22
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı saatler kaldı. Kura çekimi canlı takip etmek isteyen futbolseverler "Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Avrupa'nın kulüp düzeyinde bir numaralı futbol organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 aşaması eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. İşte Şampiyon Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı ile birlikte kura çekiminin yayın bilgisi…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek takımların belli olacağı kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.

GRUP BİRİNCİLERİ

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

GRUP İKİNCİLERİ

Atalanta

Atletico Madrid

Chelsea

Borussia Dortmund

Lyon

Napoli

Real Madrid

Tottenham

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN