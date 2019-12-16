Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı saatler kaldı. Kura çekimi canlı takip etmek isteyen futbolseverler "Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Avrupa'nın kulüp düzeyinde bir numaralı futbol organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 aşaması eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. İşte Şampiyon Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı ile birlikte kura çekiminin yayın bilgisi…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek takımların belli olacağı kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.
GRUP BİRİNCİLERİ
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
GRUP İKİNCİLERİ
Atalanta
Atletico Madrid
Chelsea
Borussia Dortmund
Lyon
Napoli
Real Madrid
Tottenham