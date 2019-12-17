Van Spor - Kasımpaşa canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Van Spor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor... Eşleşmenin ilk maçından Kasımpaşa 2-1 galip ayrılmıştı.

Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan Van Spor - Kasımpaşa maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Van Spor - Kasımpaşa maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...



Takımların kadroları şöyle:

VAN SPOR: Salih Şenbaş, Samet Cantürk, Şerif Doğan, Barış Gök, İsmail Güner, Batuhan Er, Cihan Özkaymak, Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydın, Barış Sağır

Yedekler: Ender Kaya, Emrah Tacir, Sedat Komi, Sefa Küpeli, Mert Özyıldırım, Tunç Murat Behram, Umut Koray Öz

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Çağtay Kurukalıp, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz, Abdul Khalili, İlhan Depe, Azad Toptik

Yedekler: Enes Sarı, Taha Batuhan Güleryüz, Oğuzhan Özcan, Batuhan Dıraga, Yılmaz Daler, Emre Çetinkaya, Furkan Çetinkaya, Ahmet Hakan Demirli