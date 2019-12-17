Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Van Spor - Kasımpaşa canlı izle

5. tur rövanş maçında Futbol Kulübü, 'yı konuk ediyor... Saat 13.00'te başlayan maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:58
Van Spor - Kasımpaşa canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Van Spor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor... Eşleşmenin ilk maçından Kasımpaşa 2-1 galip ayrılmıştı.

Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan Van Spor - Kasımpaşa maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Van Spor - Kasımpaşa maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

VAN SPOR - KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların kadroları şöyle:

VAN SPOR: Salih Şenbaş, Samet Cantürk, Şerif Doğan, Barış Gök, İsmail Güner, Batuhan Er, Cihan Özkaymak, Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydın, Barış Sağır
Yedekler: Ender Kaya, Emrah Tacir, Sedat Komi, Sefa Küpeli, Mert Özyıldırım, Tunç Murat Behram, Umut Koray Öz

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Çağtay Kurukalıp, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz, Abdul Khalili, İlhan Depe, Azad Toptik
Yedekler: Enes Sarı, Taha Batuhan Güleryüz, Oğuzhan Özcan, Batuhan Dıraga, Yılmaz Daler, Emre Çetinkaya, Furkan Çetinkaya, Ahmet Hakan Demirli

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Spor - Kasımpaşa canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN