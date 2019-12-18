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: 2 - : 2 (Maç özeti ve goller)

5. tur rövanş maçında , 'u konuk etti.. İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Malatya temsilcisi, rövanşta ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve tur atladı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:38
Keçiörengücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç özeti ve goller)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 1. Lig takımı Keçiörengücü, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Yeni Malatya, Keçiören Aktepe Stadı'ndaki rövanş maçında ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve tur atladı.

Keçiörengücü'nün gollerini Abdulkadir Kuzey attı. Yeni Malatyaspor'un golleri Moryke Fofana ve Guilherme'den geldi.

GOLLER:

Dk. 50 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 63 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 78 Moryke Fofana (Yeni Malatyaspor)

Dk. 87 Guilherme (Yeni Malatyaspor)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Idrissa Diarra, Soner Gönül, Hasan Bilal, Burak Aydın, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Diabang Dialiba, Abdulkadir Kuzey
Yedekler: Boran Güngör, Erdi Dikmen, Sertaç Çam, Levy Madinda, Erdem Beytaş, Theo Mendy, Cem Ekinci

YENİ MALATYASPOR: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Özer Özdemir, Thievy Bifouma, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli, Buğra Çağıran, Adis Jahovic
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Guilherme

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