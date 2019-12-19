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CANLI İZLE | - BB Erzurumspor

5. tur rövanş maçında , 'u konuk ediyor. Erzurum'da oynanan turun ilk ayağında Büyükşehir Belediye Erzurumspor rakibini 4-2'lik skorla geçerek tur yolunda büyük avantaj yakalamıştı. 18.30'da başlayan karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 18:32
CANLI İZLE | Bursaspor - BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Bursaspor'a konuk oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Karşılaşma A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İlk 11'ler

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Rüştü, Latovlevici, Sedat, Selçuk, Recep, Musa, Ali, Seleznov

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Merthan, Batuhan, Abdulcebrail, Ba, Yusuf, Sunu, Sefa, Hamroun, Oltan

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