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'tan - derbisi yorumu

, "'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:26
Roberto Carlos'tan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yorumu

Ülkemizde Fenerbahçe'de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi:

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."

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Roberto Carlos'tan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yorumu
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