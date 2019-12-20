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ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda son 16 turu eşleşmelerinin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Peki ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seri başı takımlar hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:04
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, bugün gerçekleştirilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

Seri başı takımlar: Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Btc Turk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Trabzonspor.

Seri başı olmayan takımlar: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, GMG Kırklarelispor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor

Not: Kura çekimini saat 12.00'den itibaren Sabah.com.tr ve A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...

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