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! - maçı öncesi Tahkim Kurulu'ndan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu 'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 13:58
Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Tahkim Kurulu'ndan Garry Rodrigues kararı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Rodrigues'e PFDK'nin verdiği 2 maçlık cezaya Fenerbahçe Kulübünün itirazını görüştü. Suç, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden kurul, cezanın onanmasına karar verdi.

Cezanın 1 maçını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde çeken Rodrigues, Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş'la yapılacak derbide de forma giymeyerek cezasını dolduracak.

Tahkim Kurulu ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Anıl Karaer'e PFDK'nin verdiği 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 liralık cezayı, "3 resmi müsabakadan men" olarak düzeltti.

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Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Tahkim Kurulu'ndan Garry Rodrigues kararı
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