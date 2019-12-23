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basın toplantısı düzenleyecek

Başkanı , derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili olarak bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:40
Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgii siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir karar geldi. Beşiktaş Başkanı Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili saat 14:00'te geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan hakem skandalıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Bugün saat 14.00'da Vodafone Park'ta düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları davetlidir."

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Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek
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