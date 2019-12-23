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Son Dakika Haberi: 'ndan derbisiyle ilgili flaş iddiası!

'nin Süper Lig'in 16. haftasında 'ı evinde 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi olduğu karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı yorumladı. Maçın ardından siyah beyazlılar sosyal medya hesabından 'Bu düzen böyle sürmeyecek' ifadelerini kullandığı paylaşımla penaltı beklediği pozisyonlara ait görselleri paylaşırken Toroğlu da ikinci yarıda ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Domagoj Vida arasında yaşanan ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu pozisyonla ilgili olarak hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında yaptığı tespitler ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:17
Son Dakika Haberi: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş Cüneyt Çakır iddiası!

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasına , 'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı , A Spor canlı yayınında yorumladı. Toroğlu; Luiz Gustavo'nun ortasında Rebocho'ya çarpan ve 'ın penaltı verdiği pozisyonu yorumlarken sarı lacivertlilerin ikinci golü öncesinde Beşiktaş'ın faul beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Usta yorumcu ceza sahası içinde Domagoj Vida ile Serdar Aziz arasında yaşanan ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak da Çakır hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

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Son Dakika Haberi: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş Cüneyt Çakır iddiası!
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