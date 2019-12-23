Son Dakika Haberi: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş Cüneyt Çakır iddiası!

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasına Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında yorumladı. Toroğlu; Luiz Gustavo'nun ortasında Rebocho'ya çarpan ve Cüneyt Çakır'ın penaltı verdiği pozisyonu yorumlarken sarı lacivertlilerin ikinci golü öncesinde Beşiktaş'ın faul beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Usta yorumcu ceza sahası içinde Domagoj Vida ile Serdar Aziz arasında yaşanan ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak da Çakır hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.