Fenerbahçe'den Juan Jesus harekatı

F.Bahçe'nin devre arası transfer stratejisi yavaş yavaş şekilleniyor. Birçok ligde sol bek arayan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Rodrigues ve Moses kalitesinde bir kanat oyuncusu için girişimlerde bulunuyor. Bu iki bölgenin dışında sportif direktör Comolli'nin bir de stoper takviyesi yapmak için yoğun çalışma içerisinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus için Roma kulübünün kapısını çaldığı, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için İtalyanlar'a teklif yaptığı öğrenildi.



HENÜZ YANIT VERMEDİ

Roma kulübü, bu sezon çok fazla kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncuyu 6 aylığınına kiralama fikrine sıcak bakıyor. Ancak Jesus henüz ayrılıp ayrılmama konusunda kararını vermiş değil. Fenerbahçe, sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istiyor. Jesus'un kalıcı bir anlaşmaya daha sıcak baktığı, istediği teklifleri bulamazsa kiralık gitmeye onay vereceği belirtildi.



SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

JUAN Jesus, 2017 yaz transfer sezonunda 8 milyon Euro'ya İnter'den transfer edildi. Sol ayaklı oyuncu, stoperin dışında sol bek olarak da görev yapabiliyor. Yanal'ın, Rami ve Zanka'dan memnun olmaması, Sadık'ın sezonu kapatması nedeniyle stoper istediği, yönetimin de olumlu yaklaştığı belirtildi.



BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

SADIK yok, Jailson geçici çözüm, Adil Rami'den umut yok... Elde olanlar Serdar Aziz ve Zanka... Fenerbahçe'nin ilk ihtiyacı kesinlikle sol bek. Ama formda olan Serdar'ın kariyeri boyunca kolay sakatlanan bir oyuncu olduğunu Ersun Yanal da biliyor elbette... Jesus'u kiralamak, şampiyonluk yarışında o bölgeye ferahlık katar. Roma'daki değişim rüzgârında şans bulamamış Jesus, F.Bahçe için yarım sezonluğuna mantıklı bir geçici çözüm olur. Zanka'dan iyi stoperdir.

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