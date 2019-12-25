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MHK'den flaş karar! ve ...

- maçının hakemi ve VAR hakemi ’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:16
MHK'den flaş karar! Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan...

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır'a görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 ARALIK PAZAR

14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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MHK'den flaş karar! Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan...
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