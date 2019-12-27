IFAB'dan devrim niteliğinde VAR kararı

Türkiye başta olmak üzere VAR'ın kullanıldığı birçok ülkede tartışmalar tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası önce siyah-beyazlı kulüp ardından da sarı-lacivertliler, VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti. Birçok takım da bu isteğe destek vermişti. Futbol Federasyonu konuyla ilgili sessizliğini korurken, SABAH Spor, IFAB CEO'su Lukas Brud ile konu üzerine konuştu. Noel tatilinde olan ve telefonla ulaştığımız Brud'a ilk sorumuz şu oldu:

"BIZ YAYINLAYIN" DEMEYİZ

VAR diyaloglarını herkes merak ediyor. Bu konuda çok baskı var. Siz bir çalışma yapıyor musunuz? Bu konuda 2020 yılında bir değişim olabilir mi? Merak ediyoruz. Bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı?

Seneye VAR sistemini zenginleştirmek ve geliştirmek için bazı planlarımız bulunuyor. Şu anda orta hakem ile VAR hakemi arasındaki konuşmaların canlı olarak aktarılması yasak. Maçtan sonra ülkelerin ulusal futbol otoriteleri gerekli görürler ise kendileri sorumluluk alarak bu konuşmaları yayınlayabilirler. Bu konuyu daha önce de ifade etmiştim. Biz IFAB olarak "Konuşmaları yayınlayın ya da yayınlamayın demeyiz. Bakın size bir şey diyeceğim. Seneye her pozisyon için geçerli olmamakla beraber kritik pozisyonlarda gazetecilere ve hatta belki stadyumda maçı izleyen seyircilere canlı olarak hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda bazı testler yapacağız.

OCAK'TA KARAR VERECEĞIZ

Test yapılmasını planlıyoruz. Lütfen bunu böyle yazın. Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek. Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek."

R.MADRİD'E 'VAR' İÇİN OLUMSUZ YANIT!

BARCELONA ile Real Madrid arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma, hakem kararları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu maçta penaltılarının verilmediğini savunan Real cephesi, ceza sahasındaki kritik pozisyonlar için VAR'a başvurulmaması konusunda hayal kırıklığı yaşadı. Hakemler arasındaki diyalogların ifşa edilmesi amacıyla başkent ekibi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ancak İspanya Futbol Federasyonu buna karşı çıktı. Başından beri bu yönde bir uygulamaya sıcak bakmayan federasyonun, Real Madrid'in kayıtların açıklanmasına yönelik isteğini geri çevirdiği bildirildi.

TFF'DEN 'EĞİTİM' HAMLESİ

SKANDAL hakem hatalarının yaşandığı derbiden sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurması üzerine yaşanan tartışmalarda dün önemli bir gelişme gerçekleşti. Konuyu değerlenhdirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devre arasında VAR kayıtlarını sadece eğitim amaçlı olarak açıklamayı planladığı öğrenildi. Geçen yıldan beri Türkiye'de yaşanan VAR gerilimini düşürmek isteyen ve bu konuda farklı bir adım atmaya hazırlanan TFF, her kulübe sadece bir maç seçme hakkı tanıyacak. Söz konusu maçta hakem konuşmaları açıklanacak. Ancak eğitim semineri şeklinde geçecek bu uygulamaya kulüp yöneticileri katılamayacak. VAR kayıtlarının açıklanacağı odaya kulüpleri temsilen teknik direktörler, idari menajerler veya sportif direktörler girebilecek. VAR tartışmalarını bitirmek için planlanan bu uygulamaya kulüplerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.