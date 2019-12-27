Manuel Da Costa, Galatasaray'da!

Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transferin de en hızlı takımı olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak için ilk 11'ini büyük ölçüde değiştirecek. Linnes ve Emre Akbaba'ya lisans çıkaracak Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü kesinleşti. Monaco'dan Onyekuru ve RB Leipzig'den Saracchi'yi kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulübün 6. transferi Manuel Da Costa oldu. Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Da Costa ile kesin anlaşma sağlandı ve ön protokol imzalandı. Çapraz bağları kopan Luyindama'nın yerine geçici çözüm arayan Galatasaray, bonservisi elinde olduğu için Da Costa'da karar kılarken, 33 yaşındaki Faslı stoper ligin ikinci yarısında Marcao'nun partneri olacak.

2020-21 SEZONU IÇIN OPSIYONU VAR

Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, duran toplarda önemli skor katkısı sağlıyor. Sözleşmesine sezon sonunda geçerli +1 yıl opsiyon maddesi koyulan başarılı stoper, Türkiye'den gelen birçok teklifi "Galatasaray'la anlaştım" diyerek de reddetti. Uzun vadede Luyindama'yı satmayı planlayan yönetim, Kongolu stoperi dönene kadar Da Costa ile idare edecek. Böylece savunmaya yüksek maliyetli transfer yerine uygun bir takviye de yapılmış olacak.

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Fransa doğumlu Faslı oyuncu kariyeri boyunca 26 kez de Fas Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de ağları buldu.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

G.SARAY'IN bol keseden harcama pozisyonu yok. Luyindama'nın yerine mutlaka bir stoper kiralanacak. Da Costa'nın bedelsiz olarak transfer edilmesi mantıklı geliyor. Sivas'ta ve Başakşehir'de başarılı performans sergileyen Da Costa Türkiye Ligi'ni de yakından tanıyor. Maliyetli bir transfer olmayacağı gibi tecrübesi ile G.Saray'a katkı sağlar. Üstelik duran toplarda etkili kafa vuruşları ile G.Saray'ın hücumuna da katkı sağları.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

G.SARAY'IN son şampiyonluğunda Da Costa'nın ayrılması ve Epureanu'nun sakatlığı ile Başakşehir'in kan kaybetmesinin büyük payı vardı. Mevcut ekonomik şartlar içinde G.Saray'ın geniş bir stoper havuzundan oyuncu seçip bonservis ödeme şansı yok. Defansın baş aktörü Luyindama sezonu kapattı, Marcao da vasatı aşamıyor. Donk'un son haftalardaki grafiğine ve Ahmet Çalık'ın yetersizliğine bakarsak ligi tanıyan ve sertliğini bilen Da Costa iyi bir tercih olur.

DİAGNE İÇİN ANDONE YOLCU

CLUB Brugge devre arasında geri gönderme kararı aldığı Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro'luk yarım sezon ücretini karşılamayı kabul etti. G.Saray, eski golcüsü Diagne'ye yer açmak için Florin Andone ile yolların ayıracak. Sakatlığı nedeniyle devre arası kampını da kaçıracak Rumen forvet, sezonu bonservisine sahip olan kulübü Brighton'da tamamlayacak.

GELEN GİDENİ ARATTI!

GÖZTEPE maçında kaçırdığı golle kader adamı olan Radamel Falcao, henüz ritmini bulamadı. Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalan Falcao'nun maç eksiği performansını olumsuz etkiledi. Son dönemde Galatasaray'ın transfer ettiği forvetler, sarı-kırmızılı formayla çıktıkları ilk 10 maç kıyaslandığında Falcao'yu geride bıraktı. Gomis'in 9, Diagne'nin 6, Eren Derdiyok'un 5, Podolski'nin 4 gol attığı periyotta Falcao sadece 2 gol kaydetti. Mitroglou ve Andone ise 9 maçta 2'şer gole ulaştı.

TERİM'E CEZA ÇIKMADI

SARI-kırmızılılarda Fatih Terim'e PFDK'dan ceza çıkmadı... Göztepe maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edilen deneyimli teknik adam, önceki gün attığı tweet ile gündeme de damga vurmuştu. İmparator, "Anlaşıldı, ikinci yarı çok Zorlu geçecek"ifadeleri ile rakiplerine de taş atmıştı.