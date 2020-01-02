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'dan iki transfer birden! ve ...

TFF 1. Lig takımlarından , Bosna Hersekli ve Kongolu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 2.1.2020 14:27
Boluspor'dan iki transfer birden! Emir Halilovic ve Dzon Delarge...

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.

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Boluspor'dan iki transfer birden! Emir Halilovic ve Dzon Delarge...
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