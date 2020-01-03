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altyapısında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Afjet 'a oldu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 14:50
Afyonspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren'i transfer etti

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afjet Afyonspor ilk yarı bitimi ile birlikte ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

İlk yarıyı 11 inci sırada 22 puanla tamamlaya mor beyazlı ekip, ara transfer döneminin başlaması ile takımdaki eksik mevkilere transferler yaptı. İlk olarak Erzurumspor'dan kaleci Anıl Atığ renklerine bağlayan Afjet Afyonspor, dün ise Galatasaray'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ile Manisaspor'dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.

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Afyonspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren'i transfer etti
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