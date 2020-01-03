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2 golle yıldızlaştı, 'e 1 puanı getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 19. haftasında , milli oyuncu 'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta evinde ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon takımıyla 17. maçına çıkan Ünal 4 gole ulaşırken 1 de sarı kart gördü.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 23:26
Enes Ünal 2 golle yıldızlaştı, Valladolid'e 1 puanı getirdi

Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

LaLiga'nın 19'uncu haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes'i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadelede Leganes 4'üncü dakikada Braithwaite'nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8'inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1.

Leganes 13'üncü dakikada Mesa'nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi.

Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.

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Enes Ünal 2 golle yıldızlaştı, Valladolid'e 1 puanı getirdi
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