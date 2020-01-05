Galatasaray'ın yeni golcüsü imzaya geliyor! Oltion Bilali kimdir?

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara tranfer döneminin başlamasıyla transfer bombalarını peş peşe patlatan sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi transferinin ardından 3'üncü imzayı genç yıldız Oltion Bilali'ye attıracak.

KOSOVALI FORVET İMZAYA GELİYOR

Galatasaray'da U17 VE U19 takımlarıyla idmana çıkan ve altyapıda eğitim alan Oltion Bilalli, sarı-kırmızılıların 3. transferi oldu. Sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşme imzalamak için İstanbul'a doğru yola çıkan Kosovalı forvet, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

FATİH TERİM "OYUNCULARIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

"Eğer oyunda bir sıkıntı varsa ilk sorumlu benimdir ancak maalesef, bazı yapmak istediklerimiz için beklemek zorundayız. Onu da hep söylüyorum ben. Tarzımızı, stilimizi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Zaten geçen gün işin özünü de söyledim. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, esasında geleceğine yatırım yapmamız dedim zaten. Sorunları benim çözmem gerekiyor, haklısınız. Mağlup olmak sorun değil burada ama farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Mücadele edip mağlup olsak sorun değil ama mücadele etmediğimiz için konuşuyoruz. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende yani, çocuklarda bir şey yok."

OLTION BILALLI KİMDİR?

Oltion Bilali 2002 doğumlu ve 18 yaşında. Oltion Bilali aynı zamanda santrfor mevkinde de görev yapabiliyor. Oltion Bilali Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında kanat forvet, 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıktı.