Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig'de 2020 ara transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı

Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle beraber milyonlarca taraftarın yakından takip edeceği ara transfer dönemi heyecanı başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere, Anadolu kulüplerinin taraftarları da takımlarının hangi oyuncuları transfer edeceğini oldukça yakından takip ediyor. Tam bu noktada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir açıklama yapılırken ara transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi bilgisi de paylaşıldı. Peki, 2020 Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, bazı bilgiler...

SÜPER LİG'DE 2020 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başladı ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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OYUNCU TESCİLİ NASIL OLACAK?

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.