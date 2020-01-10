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ve 'a Simon şoku! İşte yeni adresi

Sevilla'dan Atalanta'ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper Simon 'in yeni adresi netleşti. 'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kjaer için 'ın da devrede olduğu öğrenilmişti. Sarı-kırmızılılar yöneticilerin Kjaer'in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürülmüştü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Kjaer'in 'da kalacağını duyurdu. İşte son gelişmeler ve Kjaer'in yeni adresi...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 22:32
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Simon Kjaer şoku! İşte yeni adresi

Sevilla'dan Atalanta'ya kiralanan fakat aradığı forma şansını bir türlü bulamayan ayrılma kararı almıştı. Kjaer için Fenerabahçe'nin yanı sıra 'ın da devrede olduğu iddia edilmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Simon Kjaer şoku! İşte yeni adresi
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