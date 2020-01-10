Sivasspor'dan dikkat çeken yerli oyuncu istatistiği: Süper Lig'de tek

Ligde liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor, 11 yabancı ile oynamanın serbest olduğu ligimizde en fazla yerli futbolcuya süre tanıyan ekip oldu. Yüzde 52,2 ile yerlilere süre tanıma ortalamasına sahip Yiğidolar, Türk oyunculara yabancılarından daha fazla şans verdi. Aynı zamanda 20 futbolcuya şans veren Sivasspor en az futbolcuyla da en fazla puan toplayan ekip durumuna geldi.

Yerli futbolculara en fazla süre veren ekip olan Sivasspor zirvede yoluna devam ederken en az süre veren ekip ise Galatasaray oldu. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda yerli futbolcular, ilk yarıda toplam sürenin ancak % 19,3'ünde yer alırken yabancı oyuncular ise yüzde 80,7'lik ortalama yakaladı. Öte yandan Süper Lig'de 18 takımın ortalaması incelendiğinde yerliler toplam sürenin yüzde 33,4'ünü, yabancı futbolcular ise yüzde 66,6'sını aldı.

YOLLARI AÇIK

İLK yarının iki yıldızı Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın A Milli Takım ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olması bekleniyor. Milli Takım'a daha çok futbolcu verme potansiyeline sahip olan Sivasspor'un kadrosunda Hakan Arslan, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy gibi isimler de yer alıyor.